Feuer in Hotel auf Insel Rügen - Polizei: Keine Verletzten

Lobbe. Auf der Ostseeinsel Rügen ist ein Feuer in einem Hotel im Südosten der Insel ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, geriet der Dachstuhl des dreigeschossigen Gebäudes in Lobbe in Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauerten an. Das Hotel verfügt nach Angaben der Betreiber über 30 Zimmer, auf dem Gelände sollen sich auch noch Ferienwohnungen in weiteren Gebäuden befinden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.