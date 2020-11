Mann in Neubrandenburg mit Messer verletzt

Neubrandenburg. Gleich zweimal sind in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Gruppen mit mehreren Menschen aneinandergeraten. Einer der Beteiligten wurde dabei in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30-Jährige wurde leicht an der Schulter verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Etwa 30 Menschen waren an dem Streit beteiligt. Ähnliches ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Montag. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen etwa 25 Menschen vor einem Mehrfamilienhaus gegeben. Als die Beamten am Tatort eintrafen, seien die meisten von ihnen bereits geflüchtet. Tatverdächtige konnten zunächst nicht ermittelt werden. Laut den Ermittlern könnte ein Zusammenhang zwischen den beiden Auseinandersetzungen bestehen.