Drei Verletzte bei Autobahnunfall mit fünf Autos

Tessin. Vermutlich nach einem missglückten Überholmanöver sind auf der Autobahn 20 bei Tessin (Landkreis Rostock) fünf Autos zusammengestoßen. Drei Menschen wurden bei den Unfall am Samstagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auslöser des Crashs zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Tessin war nach Angaben eines Polizeisprechers offenbar ein missglückter Überholversuch. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 55 000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A20 für rund zwei Stunden in Fahrtrichtung Osten gesperrt.