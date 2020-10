36 Marineangehörige positiv auf Coronavirus getestet

Rostock. Bei der Deutschen Marine sind bislang 36 Soldaten positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden. Wie ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock am Freitag sagte, gebe es aktuell 18 aktive Infektionsfälle. Ein Soldat müsse stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wie der Inspekteur der Deutschen Marine, Andreas Krause, in seinem 18. Infobrief Corona schrieb, wirke sich das Krankheitsgeschehen direkt auf die Einsatzfähigkeit aus. Einzelne Erprobungs- und Übungsvorhaben hätten bereits abgesagt werden müssen. "Zukünftig werden solche Fälle immer wieder kurzfristige Planänderungen bedingen und Vorhaben ausfallen lassen."

Auch müsse die Marine dauerhaft Personal für die Unterstützung der Bevölkerung abstellen. "Derzeit sind aus den Reihen der Marine täglich über 300 Soldaten in sechs Bundesländern gebunden", sagte Krause. Es müssten noch mehr Reserven für diese Aufgabe gebildet werden.