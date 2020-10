Regierung soll Co-Working-Spaces auf dem Land voranbringen

Schwerin. Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Die Landesregierung soll moderne Co-Working-Spaces - also geteilte Arbeitsräume - in Mecklenburg-Vorpommern voranbringen. Der Landtag forderte die Regierung am Freitag auf, solche Arbeitsorte gezielt zu entwickeln und zu fördern. Mit seinen landschaftlichen Reizen und attraktiven Gebäuden, wie Herrenhäusern, könne MV zwischen den Großstädten Berlin und Hamburg sehr attraktiv für Menschen sein, die ihren Laptop zumindest zeitweise außerhalb der Metropolen aufklappen wollten, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Wolfgang Waldmüller in der Debatte.