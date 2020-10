Bund und Land sollen 100 Prozent Umsatzausfall erstatten

Schwerin. Von dem Teil-Lockdown betroffene Firmen sollen nach Ansicht der Vereinigung der Unternehmensverbände MV eine komplette Umsatzerstattung erhalten. "Nur so lassen sich weitere Kurzarbeit und Betriebsaufgaben vermeiden", sagte der Verbandsgeschäftsführer Sven Müller am Donnerstag. Die Beschlüsse der Beratungen von Bund und Ländern bewertete er als "einen Schlag in die Magengrube derer, die jetzt für vier Wochen schließen müssen." Die Grenze des Eingriffs in die freie Berufsausübung sei erreicht.

Die Bundesregierung hatte angekündigt, Unternehmen, die von den Einschränkungen betroffen sind, helfen zu wollen. Die Firmen sollen 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahres-November erhalten.

Vom kommenden Montag an soll es bundesweit bis Ende November einen Teil-Lockdown geben. Hotels dürfen dann keine Touristen aus dem Inland empfangen, Gastronomiebetriebe dürfen nur außer Haus verkaufen oder ausliefern. Zudem dürfen etwa Opern, Kinos, Fitnessstudios und Kosmetikstudios nicht öffnen. Damit sollen die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen werden.