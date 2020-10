Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern verschärft vom kommenden Montag an vorübergehend die Kontaktregeln in der Corona-Pandemie. Außerdem müssen Restaurants und Kultureinrichtungen bis Ende November schließen. Die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen werden in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in Schwerin ankündigte.

( dpa )