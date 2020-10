Gesundheitsminister: 29 Prozent der Infektionen zu Hause

Schwerin. Die meisten Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern passieren nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) zu Hause. Im privaten Haushalt geschähen derzeit "sehr grob gesagt" 29 Prozent der Ansteckungen, sagte Glawe am Mittwoch im Landtag. Rund 18 Prozent entfielen auf Freizeitaktivitäten und 16 Prozent auf den Arbeitsplatz. Die Neuinfektionen hätten in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. "Das macht uns Sorge, auch wenn die Entwicklung im Land noch auf einem vergleichbar geringeren Niveau als in den anderen Bundesländern liegt."

Die Corona-Pandemie habe die Aufmerksamkeit für die Grippe-Schutzimpfung deutlich erhöht, berichtete Glawe in der Aktuellen Stunde zum Thema "Impfen". Es sei genügend Impfstoff vorhanden und werde nachgeliefert. Eine Impfung könne zumindest vor Grippe schützen. Da beide Erkrankungen bei Risikogruppen deutliche Parallelen für schwere Krankheitsverläufe aufwiesen, sei es wichtig, dass für die aktuelle Grippe-Saison eine hohe Influenza-Impfquote insbesondere in den Risikogruppen erreicht werde.