Linke fordert Maskenpflicht im Landtag wegen Vorbildwirkung

Schwerin. Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern sollte nach Ansicht der oppositionellen Linken künftig Maskenpflicht herrschen. "Politikerinnen und Politiker müssen Vorbild im Umgang mit den Maßnahmen sein. Deshalb muss auch und gerade im Landtag das Tragen von Masken zur Pflicht werden", heißt es in einer Erklärung der Fraktion vom Dienstag. Der Ältestenrat des Parlaments hatte sich Ende vergangener Woche nur auf die Empfehlung verständigt, dass in engen Fluren und im Plenarsaal Maske getragen werden sollte, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

Außerdem müssten künftig alle grundlegenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus im Landtag diskutiert und beschlossen werden, forderte die Linke. "Die Stätte der politischen Willensbildung ist das Parlament, alle wesentlichen Entscheidungen müssen hier getroffen werden." Dies würde zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung beitragen, so die Oppositionsfraktion.

Die nächste Landtagssitzung findet an diesem Mittwoch statt. Dabei legt die Regierung dem Parlament einen Nachtragshaushalt mit neuen Schulden in Höhe von 2,15 Milliarden Euro vor, um die Folgen der Corona-Pandemie abfedern zu können. Bereits im Frühjahr war die Aufnahme von 700 Millionen Euro Schulden zur Bewältigung von Corona beschlossen worden. Wird der Nachtragshaushalt so beschlossen, würde mit dann 12,2 Milliarden Euro der höchste Schuldenstand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns erreicht. Der bisherige Höchststand lag 2005 bei 10,9 Milliarden Euro. In den letzten Jahren hatte MV stets Schulden getilgt.