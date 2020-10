Zusatzhilfe: 3,8 Millionen Euro für Riesenkreis Seenplatte

Neubrandenburg/Schwerin. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bekommt beim Schuldenabbau weitere Millionenhilfe. Wie das Schweriner Innenministerium am Dienstag mitteilte, erhält der nach Fläche bundesweit größte Landkreis weitere 3,8 Millionen Euro Konsolidierungshilfe. Das Geld aus dem kommunalen Entschuldungsfonds fließe zusätzlich zu den bereits gezahlten 14,2 Millionen Euro. Mit solchen Sonderzuweisungen könnten überschuldete Kommunen und Kreise rechnen, wenn sie bei der Konsolidierung bereits Überschüsse im Finanzhaushalt erwirtschaften. Mit dem Zusatzgeld könne der Kreis trotz der Corona-Belastungen den Berg von Altschulden voraussichtlich deutlich schneller abtragen als bisher geplant.

Der Haushalt der Seenplatte, der zuletzt rund 519 Millionen Euro im Jahr umfasste, unterliegt seit mehreren Jahren wegen hoher Schulden der Altkreise vor der letzten Gebietsreform einer vorläufigen Haushaltsführung bei Aufsicht durch das Innenministerium. Das Land will mit den Konsolidierungsverträgen erreichen, dass die Defizite vieler Haushalte, etwa in Neubrandenburg und Schwerin sowie beim Kreis Vorpommern-Greifswald, in einem Zeitraum von höchstens zehn Jahren abgebaut sind.