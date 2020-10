Rostock/Hamburg. Der Fund hat einen Marktwert von geschätzt 500.000 Euro: So viel ist das Kokain wert, das bei einem Mann gefunden wurde, der vom Hafen Rostock aus nach Schweden fahren wollte, aber dort nie ankam. Denn der deutsche Zoll fischte den Drogenschmuggler aus der Reihe der Passagiere, die mit der Fähre nach Trelleborg wollten. Wie das Hauptzollamt Stralsund am Montag mitteilte, wurde der Fund bereits am 4. Oktober gemacht. Bei Drogenermittlungen ist es nicht ungewöhnlich, dass die Öffentlichkeit erst Tage oder Wochen später davon erfährt. Zumeist versuchen die Ermittler noch, mehr über die Hintergründe zu erfahren. Denn die Täter arbeiten für gewöhnlich in Banden zusammen.

So fanden die Zöllner in Rostock bei dem 33 Jahre alten Schweden-Reisenden im Auto in der Reserveradmulde Päckchen mit den 15 Kilo Kokain. Es wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Rostock erwirkte beim Amtsgericht Rostock einen Haftbefehl. Ermittelt wird auch beim Zoll in Hamburg.

Warum so viel Kokain über den Hamburger Hafen geht

Der Hamburger Hafen gilt als einer der europäischen Anlandepunkte für Kokain aus Südamerika. In den vergangenen Jahren wurde die Droge tonnenweise beschlagnahmt. Und weil just an diesem Dienstag vor dem Landgericht in Hamburg ein Prozess gegen "große Fische" im Koks-Schmuggel beginnt, weiß man auch, wie viel Geld derzeit für Kokain aufgerufen wird. Die in Hamburg angeklagten Männer, das ergaben die Auswertungen der Chatprotokolle, hatten Vereinbarungen getroffen, ihr Kokain für knapp 30.000 Euro pro Kilo weiterzuverkaufen. Das macht bei 15 Kilo rund 450.000 Euro, wobei man in Schweden für die Weiterverbreitung sicherlich einen milieugerechten "Zuschlag" zahlen muss. Im Straßenhandel wird das Kokain zudem häufig gestreckt, sodass der Preis für den Drogenkonsumenten noch höher liegen dürfte.

Auf den erwischten Drogenkurier oder -händler wartet bei einer Verurteilung eine Haftstrafe zwischen einem und 15 Jahren.