Hansa Rostock schießt sich gegen Viktoria Köln an die Spitze

Rostock. Hansa Rostock hat sich am Samstag mit einem 5:1 (2:0)-Sieg gegen Viktoria Köln vorerst an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga geschossen. John Verhoek (25. Minute, 50.), Maurice Litka (24.), Julian Riedel (48.) und Korbinian Vollmann (70.) erzielten im heimischen Ostseestadion die Tore für das Team von Trainer Jens Härtel, das nun schon fünf Spiele in Serie ungeschlagen ist. Mike Wunderlich (81./Foulelfmeter) traf für die Kölner.

Mit dem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten brachten sich die Rostocker in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Zunächst traf Litka mit einem platzierten Flachschuss aus der Distanz, dann legte der Mittelfeldspieler für Mittelstürmer Verhoek auf, der sich die Chance nicht entgehen ließ.

Ein weiterer Doppelschlag eingangs der zweiten Halbzeit klärte die Fronten endgültig zugunsten der entfesselt aufspielenden Hausherren. Einziger Wermutstropfen war die Roter Karte für Riedel, der nach einem völlig unnötigen Foul in der 80. Minute vom Platz musste. Der gefoulte Wunderlich verwandelte sicher.