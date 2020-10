Anklamer Bühne: Heitere Stücke mit kleiner Besetzung

Anklam. Die Vorpommersche Landesbühne Anklam setzt in den kommenden Monaten nach Angaben ihres Intendanten Martin Schneider vorwiegend auf heitere Theaterliteratur mit Tiefgang. Die Resonanz bei den Zuschauern sei groß, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Das Theater startet mit zwei Komödien in die 72. Spielzeit. Nach "Zwei Männer ganz nackt" von Sébastien Thiéry steht am Samstag "Theater, Theater!" von Tom Müller und Sabine Misiorny auf dem Programm.

Bis Februar sind sechs weitere Premieren geplant, darunter die Kinderstücke "Der kleine Muck" und "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" nach einem Kinderbuch von Hannes Hüttner. Die Amateurensembles des Hauses bereiten Silvester-Premieren vor. An der Barther Bodden Bühne gibt es das Stück "Sag's nicht Mama" mit der 92-jährigen Helga Wienhöfer. Die Anklamer Peenebrenner studieren unter der Regie von Wolfgang Bordel "Das Schlossgespenst von Quilow" nach Motiven von Oscar Wilde ein.

Coronabedingt darf das Theater nur ein Drittel der Zuschauerplätze besetzen. Corona diktiere auch die Stücke-Auswahl, hieß es, denn auf der Bühne und in den Garderoben und Vorbereitungsräumen müssten die Sicherheitsabstände ebenfalls eingehalten werden. Daher seien Stücke in kleiner Besetzung mit vier oder fünf Schauspielern angesagt.