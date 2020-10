Jogger bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Ribnitz-Damgarten. Ein 53-Jähriger ist beim Joggen in Neuheide (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann aus der Gemeinde Ribnitz-Damgarten wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend gegen die Frontscheibe des PKW geschleudert, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde ins Klinikum nach Rostock gebracht. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle unbeleuchtet. Der ebenfalls 53 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist unklar.