Polizei startet Pilotbetrieb mit neuen Apps

Schwerin. In landesweit vier Polizeirevieren gehen neue Smartphones mit speziellen Apps in den Probetrieb. Die Polizisten der Hauptreviere in Schwerin, Wismar, Neubrandenburg und Pasewalk erhalten insgesamt 246 Smartphones mit zunächst sechs spezifischen Apps, wie das Innenministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Demnach starte der Probetrieb ab sofort und dauert etwa ein Jahr an.

Bei den Anwendungen handelt es sich den Angaben zufolge etwa um einen Messenger zur Kommunikation und Austausch von Dokumenten und einer App, die einen Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsdatenbestand ermöglicht. Personenbezogene Daten würden auf den Smartphones nicht gespeichert. Laut Innenministerium investiert MV in diesem Jahr etwas mehr als eine Million Euro in die mobile Kommunikation der Polizei.