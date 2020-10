Besucherstopp in Helios Kliniken Schwerin wegen Corona

Schwerin. Die Helios Kliniken Schwerin haben wegen der steigenden Corona-Zahlen einen weitgehenden Besucherstopp verhängt. Er gilt von Montag an, wie der Maximalversorger am Freitag mitteilte. Besuche seien dann noch in Ausnahmefällen möglich. So dürften werdende Mütter von ihrem Partner begleitet werden. Möglich sei der Zutritt auch für Angehörige von palliativ versorgten Patienten, für Eltern von Kindern unter 16 Jahren sowie für gesetzliche Betreuer. Alle anderen Besucher würden nicht mehr ins Haus gelassen. Das sei belastend, räumte die Klinikleitung ein. Die Maßnahme sei aber im Sinne des Schutzes der Patienten und Mitarbeiter nötig. Damit Patienten weiter Kontakt zu Angehörigen und Freunden halten könnten, könnten sie die Telefone auf den Zimmern kostenlos nutzen.