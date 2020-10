Soldaten unterstützen Testzentrum in Pasewalk

Pasewalk. Die Bundeswehr ist einem Hilfeersuchen des Landkreises Vorpommern-Greifswald gefolgt und unterstützt zum zweiten Mal das Corona-Abstrichzentrum in Pasewalk. Wie Landrat Michael Sack (CDU) am Freitag mitteilte, habe der Landkreis angesichts steigender Fallzahlen und mehr Menschen, die getestet werden müssen, einen Hilfeleistungsantrag an die Truppe geschickt. Dem sei sehr schnell entsprochen worden. Die Bundeswehr verstärke nun das medizinische Fachpersonal mit fünf Soldatinnen und Soldaten. Weitere fünf würden bei Bürotätigkeiten und der Kontaktnachverfolgung helfen.

Das Testzentrum könne durch die Unterstützung wieder längere Öffnungszeiten anbieten. Das Zentrum habe täglich - auch am Sonnabend und Sonntag - von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.