110 Schüler in Stralsund in Quarantäne

Stralsund. Nach der Corona-Infektion einer Lehrerin sind 110 Schüler einer Schule in Stralsund und ein Lehrer in Quarantäne. Sie waren als Kontaktpersonen der Frau ermittelt worden, teilte ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen am Freitag mit. Die Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben sollen am kommenden Dienstag auf das Corona-Virus getestet werden. Damit versuche der Landkreis eine neue Strategie: Es werde auf die Ersttestung nach dem Bekanntwerden des Kontaktes zu einer infizierten Person verzichtet. Einen Test gebe es aber, bevor die Mädchen und Jungen wieder zur Schule gehen dürfen.

Der Landkreis hat dem Sprecher zufolge die Erfahrung gemacht, dass die Übertragungsrate an Schulen gering ist. Mit Eltern und Kindern sei abgesprochen, dass sie sich beim Gesundheitsamt melden, wenn sie Symptome zeigen. Die Quarantäne gelte nur für die als Kontaktpersonen ermittelten Schüler, nicht für Eltern und Geschwister. In den Haushalten sollten die Kinder nach Möglichkeit separiert werden, es sollte ausreichend gelüftet und Abstände sollten eingehalten werden.

Außerdem ist in Stralsund ein Restaurant geschlossen worden, nachdem zehn Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" darüber berichtet. Eine Übertragung auf Gäste habe es nach Ermittlungen des Gesundheitsamtes nicht gegeben.