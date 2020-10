51 Corona-Neuinfektionen fehlten am Donnerstag

Rostock. Aufgrund technischer Probleme sind am Donnerstag 51 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern nicht in den Lagebericht eingegangen. Diese Zahl wird in den Bericht am Freitag aufgenommen, wie das zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. 28 Neuinfektionen sind demnach am Donnerstag im Landkreis Vorpommern-Greifswald festgestellt worden, 23 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Damit wären es landesweit eigentlich 111 weitere Fälle am Donnerstag gewesen, was ein neuer Höchstwert gewesen wäre.