Frau will Wohnungseinbrecher festhalten und wird verletzt

Stavenhagen. Beim Versuch, einen Einbrecher in ihrer Wohnung festzuhalten, ist eine Frau im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, war der Einbrecher nachts in die Wohnung in Stavenhagen eingedrungen und stahl eine Geldbörse. Die 52 Jahre alte Besitzerin bemerkte den Eindringling und schrie um Hilfe. Als sie ihn packte und an der Flucht hindern wollte, verletzte er sie am Handgelenk. Der Täter verschwand. Ein Rettungswagen fuhr die Frau in eine Klinik.