Pauschale für polnische Berufspendler wird wieder aufgelegt

Schwerin. Nach der Einstufung Polens als Corona-Risikogebiet legt die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns die Pauschale für polnische Berufspendler wieder auf. Pendler aus dem Nachbarland sollen dann erneut 65 Euro pro Tag als Zuschuss für Übernachtung und Verpflegung erhalten, wie der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte. Angehörige sollen 20 Euro pro Tag erhalten. Damit solle Pendlern etwa nahegelegt werden, am Wochenende in Deutschland zu bleiben.

Die entsprechenden Antragsunterlagen würden am Freitag auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) eingestellt, bei dem die Anträge auch einzureichen seien. Die Bundesregierung hatte unter anderem Polen und die Schweiz ab dem kommenden Samstag zu Corona-Risikogebieten erklärt. In Polen stiegen die Corona-Zahlen zuletzt deutlich an, am Donnerstag wurde die Rekordzahl von rund 12 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Das gleiche Programm hatte die Landesregierung bereits im Frühjahr aufgelegt, als strenge polnische Corona-Grenzregeln galten. Laut Wirtschaftsministerium wurden dort mehr als 260 Anträge gestellt, von denen rund 2150 Pendler und 150 Angehörige profitiert hätten. Viele Menschen aus Polen kommen für die Arbeit, etwa im Gesundheitswesen und im Gastgewerbe, nach Mecklenburg-Vorpommern.