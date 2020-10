Keine Quarantäne nach Rückkehr aus Inlands-Risikogebieten

Schwerin. Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns müssen nach ihrer Rückkehr aus deutschen Corona-Risikogebieten prinzipiell nicht mehr in Quarantäne. Voraussetzung sei allerdings, dass sie symptomfrei sind, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Schwerin auf Anfrage mit. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. Nach der alten Quarantäneverordnung waren nur ein begrenzter Personenkreis von der Quarantänepflicht ausgenommen, insbesondere Menschen, die zur Arbeit in einen Corona-Hotspot fahren mussten.

Bei einer Rückkehr aus ausländischen Risikogebieten bleibt es hingegen bei der 14-tägigen Quarantäne. Wenn Menschen aus ausländischen Risikogebieten in MV Urlaub machen wollen, bleibt es ebenfalls bei der Quarantäne.

Für Urlauber aus deutschen Corona-Hotspots hatte das Oberverwaltungsgericht in Greifswald in dieser Woche die Beherbergungsbeschränkungen gekippt. Zuvor war die Einreise nur mit einem negativen Corona-Test gestattet, nach frühestens fünf Tagen konnte die Quarantäne mit einem zweiten Negativtest beendet werden.

Wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet worden sind, spricht man von einem Risikogebiet.