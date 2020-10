Schweinepest: Wildzaun an der Grenze zur Hälfte fertig

Korswandt. Der Wildzaun zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) an der Grenze Mecklenburg-Vorpommerns zu Polen ist zur Hälfte fertig. Das teilte das Agrarministerium am Donnerstag bei einem Besuch von Minister Till Backhaus (SPD) auf der Insel Usedom mit. Wie der Leiter des Forstamtes Neu Pudagla, Felix Adolphi, sagte, entfallen zehn Kilometer des insgesamt 62,5 Kilometer langen Wildzauns auf Usedom. Um das Einschleppen der in Polen verbreiteten Tierseuche zu verhindern, errichtet das Land den Zaun, dieser soll Ende November fertig sein.

Zuvor hatte Backhaus im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf dem Riems das Tierseuchengeschehen mit Experten diskutiert. Seit Jahresbeginn wurden demnach in Deutschland 86 mit ASP infizierte Wildschweine nachgewiesen. Alle Fälle wurden aus Brandenburg nahe der polnischen Grenze gemeldet. In Polen gab es bis zum 20. Oktober 3377 ASP-Fälle bei Wildschweinen und 100 bei Hausschweinen. Die Seuche ist für Schweine nahezu immer tödlich, für Menschen ist sie ungefährlich.