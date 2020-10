Pilzsucher findet Geschoss einer russischen Panzerbüchse

Binz/Barth. Ein Pilzsammler hat am Donnerstag auf der Insel Rügen zwischen Binz und Prora ein Geschoss einer russischen Panzerbüchse RPG 7 gefunden. Der Munitionsbergungsdienst entschied, das Geschoss sicherzustellen und an Spezialisten zu übergeben, teilte die Polizei mit. Erst am Mittwoch waren Polizisten im Landkreis Vorpommern-Rügen bei Barth zu einem Munitionsfund gerufen worden. Der Finder vermutete, eine Panzerfaustgranate in der Nähe einer Schießanlage bei Bodstedt entdeckt zu haben. Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes identifizierten sie als Übungsgranate.