Nach Corona-Fall in Schule viele Lehrer in Quarantäne

Wismar. Nach der Corona-Infektion eines Lehrers im Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind 23 der 50 Lehrer in Quarantäne geschickt worden. Bei Tests dieser Lehrer sei dann eine zweite Infektion nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Obwohl die beiden betroffenen Lehrkräfte, die in einem engen persönlichen Verhältnis stünden, Kontakt zu Schülern hatten, wurde für die Mädchen und Jungen keine Quarantäne verhängt. Das Infektionsrisiko sei aufgrund des Hygiene- und Lüftungskonzeptes als gering eingestuft worden. Die Kinder seien lediglich angewiesen worden, auf eventuell auftretende Symptome zu achten und diese sofort zu melden. Das Vorgehen sei mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock abgestimmt.