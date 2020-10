Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern wappnet sich für den Fall deutlich wachsender Corona-Ansteckungen. Mit Kontaktbeschränkungen und Restriktionen für das Gastgewerbe soll die Ausbreitung des Coronavirus im Land eingedämmt werden. Dazu beschloss die Landesregierung am Dienstag in Schwerin unter anderem verringerte Teilnehmerzahlen bei Familienfeiern und öffentlichen Veranstaltungen, eine Sperrstunde für Gaststätten und eine erweiterte Maskenpflicht.

Die Maßnahmen sollen regional greifen, sobald in einem Landkreis oder in einer der beiden kreisfreien Städte mehr als 50 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert werden. Das ist bislang nicht der Fall.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Dienstag nach einem Rekordzugang an Neuinfektionen auf den landesweiten Wert von 19,9. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommern insgesamt weiterhin deutlich unter dem als kritisch eingestuften Wert von 50. Wird er überschritten, werden die entsprechenden Regionen als Risikogebiete eingestuft und dort verschärfte Schutzmaßnahmen wirksam. Darauf hatten sich Bund und Länder in der Vorwoche verständigt. Mecklenburg-Vorpommern setzte die Vereinbarung am Dienstag in Landesrecht um.

Demnach dürfen bei Überschreiten der 50er-Marke nur noch maximal zehn Personen aus höchstens zwei Hausständen an Familienfeiern teilnehmen. Die Teilnehmerzahl an öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wird auf maximal 100, im Freien auf 300 reduziert. Das gilt ebenso für Sportveranstaltungen, für die in Risikogebieten zunächst auch ein Zuschauerverbot im Gespräch war. Ausnahmen von der Begrenzung sind auch weiterhin mit einem vom zuständigen Gesundheitsamt bestätigten Hygienekonzept möglich. Gaststätten in Risikogebieten müssen um 23.00 Uhr schließen. Außerdem fallen in Regionen, in denen die Corona-Ampel auf Rot steht, Herbst- und Weihnachtsmärkte aus.

Die bislang im Nahverkehr, im Handel, auf Schulhöfen und in medizinischen Einrichtungen geltende Maskenpflicht wird in Risikogebieten auf Märkte, belebte Plätze und Einkaufszentren ausgedehnt. Für weiterführende Schulen soll in den betroffenen Regionen jeweils geprüft werden, ob auch im Unterricht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.