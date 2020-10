Corona-Neuinfektionen: Höchstwert in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist innerhalb eines Tages so stark gestiegen wie noch nie zuvor in der Pandemie. Am Dienstag wurden 72 weitere Fälle bestätigt, womit die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf 1798 anstieg, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in Rostock mitteilte. Dies sind noch einmal mehr als zehn Fälle mehr als der bisherige Höchstwert aus der Vorwoche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, liege nun insgesamt bei 19,9. Am Vortag hatte dieser wichtige Wert noch bei 18,9 gelegen. Landesweit ist diese Zahl mit 38,2 am höchsten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, gefolgt vom Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 28,2. Am niedrigsten ist der Wert demnach in der Landeshauptstadt Schwerin mit 9,4.

In allen sechs Landkreisen und den beiden kreisfreien Städten wurden am Dienstag laut Lagus weitere Corona-Neuinfektionen gezählt. Am wenigsten in Schwerin (2), gefolgt von der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Rostock (jeweils 3), Vorpommern-Rügen (8), Nordwestmecklenburg (9), Vorpommern-Greifswald (12), Ludwigslust-Parchim (15) und Mecklenburgische Seenplatte (20).

In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit Beginn der Corona-Pandemie 182 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, am Dienstag kamen keine weiteren hinzu. 1326 aller im Nordosten Infizierten gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 starben, liegt bei 21, dieser Wert veränderte sich im Vergleich zum Vortag ebenfalls nicht.