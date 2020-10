Rostock. Im neuen Zentralgebäude der Universitätsmedizin Rostock ist am Dienstag die erste Bettenstation offiziell eröffnet worden. Die Station mit 33 Betten in der dritten Etage des Gebäudes soll von der Unfallchirurgie genutzt werden. "Gerade während der weltweiten Corona-Pandemie ist es wichtig, die medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern weiter zu verbessern", sagte Finanzstaatssekretär Heiko Miraß.

Die Baukosten für das gesamte Bauprojekt ZMF (Zentrale Medizinische Funktionen) belaufen sich auf insgesamt 185 Millionen Euro. Bei der Grundsteinlegung im Juni 2016 waren die Planer noch von 143 Millionen Euro ausgegangen. Mit der Fertigstellung der übrigen Stationen werde im Sommer 2021 gerechnet. Die Inbetriebnahme durch die Unimedizin Rostock erfolge schrittweise, sagte Miraß.

Der Direktor der chirurgischen Klinik, Thomas Mittlmeier, hob hervor, dass im Bereich der Unfallchirurgie nun erstmals zwei Stationen in unmittelbarer Nachbarschaft vorhanden sind. "Die Teambetreuung der Patienten ist nun viel einfacher als bisher möglich." Die Räumlichkeiten seien größer als in dem bisherigen Gebäude, was die Arbeit des Pflegepersonals und der Physiotherapeuten erheblich erleichtere. Er rechnete damit, dass die reguläre Patientenversorgung auf der neuen Station in den kommenden vier Wochen beginnen kann.