Rinder am Gleis verursachen Zugverspätung

Wismar/Schwerin. Ausgebüxte Rinder haben eine 73-minütige Verspätung eines Zuges verursacht. Mehrere Tiere standen am Sonntagvormittag am Gleis in der Nähe des Bahnhofs Moidentin (Landkreis Nordwestmecklenburg) auf der Strecke zwischen Schwerin und Wismar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Halter der Tiere führte sie kurze Zeit später auf eine andere Weide. Ursache des Ausbruchs war demnach ein zerrissener Zaun. Die Bahn konnte ihre Fahrt anschließend fortsetzen.