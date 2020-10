67-Jähriger kollidiert mit Baum: Schwer verletzt

Ribnitz-Damgarten. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 105 ist am frühen Dienstagmorgen bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 67-Jährige kam unweit vom Ortsteil Borg mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Wagen kippte in den Graben, der schwer verletzte Fahrer kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Bergung dauerte knapp zwei Stunden, was zu Staus und Behinderungen im Berufsverkehr von und nach Rostock führte. Warum der 67-Jährige von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.