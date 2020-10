Schwerin. Auch Mecklenburg-Vorpommern wird wegen der wachsenden Corona-Infektionszahlen die Maßnahmen gegen die Pandemie wieder verschärfen. Auf dem Corona-Gipfel der Landesregierung am Dienstag in Schwerin soll beraten werden, wie die zusätzlichen Schutzvorkehrungen für Regionen mit vielen Neuinfektionen im Land umgesetzt werden. Zu den Beratungen sind erneut Vertreter von Kommunal- und Sozialverbänden sowie aus Wirtschaft und Gewerkschaften in das Kabinett eingeladen.

Bund und Länder hatten sich in der Vorwoche auf einheitliche Regeln verständigt, um den zuletzt starken Anstieg der Corona-Infektionen zu dämpfen. Dazu gehören im Bedarfsfall eine Ausweitung der Maskenpflicht, eine Begrenzung der Gästezahl bei privaten Feiern und eine Sperrstunde für die Gastronomie. Dies soll nun in der Landes-Corona-Verordnung verankert werden. Als erste Region in Mecklenburg-Vorpommern hatte vor wenigen Tagen der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Marke von 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten und zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen.

Während aus der Kommunalpolitik Forderungen nach strikteren Regeln laut wurden, stehen dem Teile der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns skeptisch gegenüber. Besonders in der Kritik standen dabei die bundesweit schärfsten Einreisebeschränkungen für Touristen aus Risikogebieten. Die bislang geltende Quarantänepflicht wird nach heftig geführten Debatten nun entfallen. Auch dafür sollen in der erweiterten Kabinettssitzung am Dienstag die rechtlichen Grundlagen gelegt werden. Ab Mittwoch soll - wie im benachbarten Schleswig-Holstein auch - zur Einreise von Touristen aus Risikoregionen ein aktueller negativer Corona-Test ausreichen. Tagesgäste aus solchen Gebieten dürfen weiterhin nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Nach einem ruhigen Infektionsgeschehen im Sommer waren auch in Mecklenburg-Vorpommern Anfang Oktober die Zahlen nach oben geschossen. Die Infektionsquote ist mit knapp über 100 Fällen je 100 000 Einwohner aber weiterhin die geringste in Deutschland. Der Bundesdurchschnitt liegt vier Mal so hoch.