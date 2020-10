Zahl der Soldaten in MV-Kommunen verdoppelt

Schwerin. Angesichts deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen auch in Mecklenburg-Vorpommern greifen die Kommunen verstärkt auf das Hilfsangebot der Bundeswehr zurück. Von diesem Dienstag an seien 33 Soldaten für die Gesundheitsämter im Nordosten im Einsatz, teilte die Pressestelle des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern der Bundeswehr am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit wird ihre Zahl auf einen Schlag mehr als verdoppelt. Bislang helfen nach Worten eines Sprechers 16 Soldatinnen und Soldaten den Kommunen zum Beispiel bei der Nachverfolgung von Kontakten. In Vorpommern-Rügen ist auch ein mobiles Testteam der Bundeswehr unterwegs zu Menschen, die zu weit weg von einem Testzentrum wohnen oder in Quarantäne sind.