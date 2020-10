39 neue Corona-Fälle: 7-Tage-Inzidenz im Nordosten bei 19,4

Rostock. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist innerhalb eines Tages um 39 auf 1686 Fälle gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich nach Angaben des Rostocker Landesamts für Gesundheit und Soziales vom Samstag um 2,4 auf 19,4. Der Nordosten liegt mit diesem Wert - er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an - nach wie vor deutlich unter der als kritisch geltenden 35er-Marke. Am Freitag waren 52 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die höchsten 7-Tage-Werte verzeichnen die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim mit 39,0 und 30,6 Fällen. Die niedrigsten Werte registrierte das Landesamt mit 7,3 und 7,7 in Schwerin und im Landkreis Nordwestmecklenburg.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit Beginn der Corona-Pandemie nunmehr 176 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, fünf mehr als am Freitag. 1276 aller im Nordosten Infizierten gelten inzwischen als genesen, 25 mehr als noch am Freitag. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 starben, stieg nach Monaten um eins auf 21. Es sei ein 66 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit chronischen Vorerkrankungen gestorben.