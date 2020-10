Vorfahrt missachtet: Sechs Verletzte bei Unfall

Murchin. Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Murchin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 48-Jähriger war mit seinem Wagen auf die Bundesstraße 110 eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt einer 54 Jahre alten Autofahrerin missachtet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 54-Jährige und ihre beiden Mitfahrer - eine gleichaltrige Frau und ein 71 Jahre alter Mann - erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige und seine beiden 13 und 15 Jahre alten Kinder wurden bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße 110 für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.