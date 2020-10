Leitungspositionen in MV-Justiz meist in Männerhand

Schwerin. In der Justiz Mecklenburg-Vorpommerns sind deutlich mehr Frauen beschäftigte als Männer, doch nehmen weiterhin Männer die überwiegende Mehrzahl der Führungspositionen ein. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Landtag hervorgeht, waren Ende September an Gerichten und bei Staatsanwaltschaften im Land 2251 Menschen beschäftigt, 1607 davon waren Frauen. Mit Leitungsaufgaben waren insgesamt 52 Personen betraut, 19 davon waren weiblich. "Obwohl der Frauenanteil in der Justiz bei über 70 Prozent liegt, sind nur 36,5 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt", konstatierte die Linke-Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt.