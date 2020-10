Schwerin. Die früheren Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm und Hans-Georg Maaßen sollen heute (9.30 Uhr) im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags Mecklenburg-Vorpommern als Zeugen aussagen. Der Ausschuss versucht, die Aktivitäten des rechtsterroristischen "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) in Mecklenburg-Vorpommern nachzuzeichnen und nimmt dabei insbesondere die Ermittlungen der Behörden kritisch unter die Lupe. Als dritter Zeuge soll am Nachmittag Elmar Ruhlich gehört werden, der von 1995 bis 2001 Verfassungsschutz-Chef in Mecklenburg-Vorpommern war.

Das Thüringer NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe soll schon Anfang der 1990er-Jahre Kontakte zu Neonazis in Mecklenburg-Vorpommern gehabt haben. Eines ihrer bundesweit zehn Opfer ist Mehmet Turgut, der 2004 in Rostock erschossen wurde. Das NSU-Trio war 2011 mit dem Tod von Mundlos und Böhnhardt aufgeflogen.

Der Fragenkatalog der Fraktionen des Schweriner Landtags ist lang: So will die Linke wissen, was es mit einer Danksagung an den NSU in einer rechten Postille aus MV im Jahr 2002 auf sich hat. Aufgeklärt werden müssten auch die Rolle und das Wissen von V-Leuten im Umfeld eines möglichen NSU-Unterstützers im Nordosten, forderte der Linken-Landtagsabgeordnete Peter Ritter. "Sowohl der Bundes- als auch Landesverfassungsschutz hatten ihre Spitzel genau an der richtigen Stelle", sagte er.

Die AfD-Fraktion, die die Vernehmung der beiden Ex-Verfassungsschutzpräsidenten beantragt hatte, will von Maaßen wissen, warum der Verfassungsschutz nach Auffliegen des NSU-Trios eine Änderung der internen Strukturen und Arbeitsweisen vorgenommen habe. "Es stellt sich für uns auch die Frage, ob der Verfassungsschutz bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus mit linksradikalen Organisationen zusammenarbeitet", sagte der AfD-Obmann im Ausschuss, Bert Obereiner. Fromm will er nach der Vernichtung von Akten zum NSU-Komplex befragen.

Der SPD-Obmann Julian Barlen geht indes mit eher geringen Erwartungen in die Zeugenvernehmung. "Mit Heinz Fromm und Hans-Georg Maaßen sind zwei ehemalige Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz geladen, die ganz maßgeblich aufklären könnten - wenn sie denn wollten", sagte er. "Dass dieser Wille und die Haltung fehlen, haben die zahlreichen Untersuchungen anderer Untersuchungsausschüsse bereits deutlich gezeigt."

Fromm war von 2000 bis 2012 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sein Nachfolger Maaßen wurden 2018 in den einstweiligen Ruhestand versetzt, nachdem er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu "Hetzjagden" auf Ausländer kam.