Beherbergungsbeschränkungen: Verband kritisiert Fortbestand

Rostock. Die in einigen Bundesländern fortbestehenden Beherbergungsbeschränkungen für Menschen aus Corona-Hotspots treffen beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf scharfe Kritik. "Das ist schon eine Katastrophe. Wir leben gerade in unseren Regionen hier an der Küste davon, dass jetzt in den Herbstferien noch Urlaub gemacht werden kann in unseren Bereichen. Es wäre notwendig gewesen, diese Umsätze jetzt in der Hotellerie und Gastronomie auch zu tätigen", sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick am Donnerstag dem Radiosender NDR Info.

Er reagierte damit auf das Treffen der Regierungschefs der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich am Mittwoch in Berlin nicht auf einheitliche Regeln für Reisende aus Corona-Risikogebieten in Deutschland hatten einigen können.