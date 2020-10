Hort und Kita wegen Corona-Quarantäne geschlossen

Greifswald. In Greifswald sind der Hort der Grundschule "Käthe Kollwitz" und die Kita "Kleine Entdecker" wegen einer umfangreichen Corona-Quarantäne geschlossen worden. Die Grundschule sei nicht völlig zu, dort würden einige Kinder betreut, die nicht den Hort besucht haben, sagte ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Donnerstag.

Hintergrund sind demnach nachgewiesene Corona-Fälle mit Kontakten in diese und weitere Einrichtungen. Betroffen sind demnach auch eine Tanzschule sowie ein Tanzkurs der Greifswalder Musikschule. Mehrere hundert Kontaktpersonen sollen am Freitag getestet werden. Die Ergebnisse würden am Wochenende erwartet. Die Kontaktnachverfolgungsteams der Kreisverwaltung hätten am Mittwoch bis in die späten Abendstunden durchgearbeitet, um Kontakte zu ermitteln.

Wegen der Vielzahl der Kontaktpersonen hat der Landkreis sein Bürgertelefon personell verstärkt, wie es weiter hieß. Es werde wieder, wie bei den Nachverfolgungsteams, im Schichtbetrieb gearbeitet. Das Bürgertelefon (03834 8760 2300) sei ab sofort wieder an sieben Tagen in der Woche erreichbar.