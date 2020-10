Ministerpräsidentin eröffnet Kulturzentrum "Straze"

Greifswald. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Donnerstag in Greifswald ein neues Kulturzentrum eröffnet, das Kulturgemeinschaftshaus "Straze". Der Verein Kultur- und Initiativenhaus habe den Abriss des historischen Gesellschaftshauses aus dem 19. Jahrhundert in der Stralsunder Straße verhindert und eine Idee entwickelt, wie dieses Haus wieder für die ganze Stadt nutzbar werden kann, sagte Schwesig. Entstanden sei ein Ort für politisches Engagement, Kultur und Bildung. Das Projekt war mit 600 000 Euro vom Bund gefördert worden. Der Verein hatte für sein Engagement in diesem Jahr den Kulturförderpreis des Landes bekommen.

Das Gebäude war Mitte des 19. Jahrhunderts als Vorläufer von Theater und Stadthalle errichtet worden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es in den Besitz der Greifswalder Universität und war Sitz verschiedener Institute.