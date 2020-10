Mann schleudert mit Auto gegen Bäume: Tödlich verletzt

Torgelow. Bei einem Unfall zwischen Torgelow und Liepgarten (Vorpommern-Greifswald) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin in Anklam sagte, war der 24-jährige Mann mit seinem Wagen am Donnerstagmorgen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Retter hätten noch längere Zeit versucht, den Mann an der Unfallstelle wiederzubeleben, was aber nicht gelang. Die Unfallursache sei noch nicht geklärt.