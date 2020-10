Steuerberater: Corona-Sanktionen nur mit begründeten Fakten

Rostock. Corona-bedingte Sanktionen sollten nach Ansicht der Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommerns nur auf begründeter Faktenlage erfolgen. Kammerpräsident Holger Stein forderte am Donnerstag bei einer Verbandstagung in Warnemünde eine Begründung dafür, warum eine Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern Sanktionsmaßnahmen nach sich ziehen und nicht etwa 100 Neuinfektionen. Es stelle sich die Frage, ab welcher Infektionszahl es zu rechtfertigen sei, eine ganze Volkswirtschaft herunterzufahren.

Stein betonte, dass es ohne die Hilfe von Steuerberatern in den vergangenen Monaten nicht möglich gewesen wäre, überlebenswichtige Fördermittel an die Unternehmen zu bringen. Unkompliziert seien sie gemeinsam mit der Finanzverwaltung zu pragmatischen Lösungen gekommen. Fachlich richtige Anträge hätten die Verwaltung entlastet. Bis Ende September sei so ein Auszahlungsvolumen von 90 Millionen Euro abrufreif gemacht worden.