Wolken und Regen in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern hält das Wetter in den kommenden Tagen viele Wolken und Regen bereit. Am Donnerstag ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst bedeckt, gelegentlich regnet es. An der Küste gibt es in Folge von Sturmtief Gisela vereinzelt noch Sturmböen. Der Wind flaut im Tagesverlauf aber im ganzen Land ab. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 und 13 Grad.

Am Freitag und Samstag ist es meist bewölkt. Vereinzelt können Schauer aufziehen, ansonsten bleibt es aber überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen laut DWD auf bis zu 12 Grad.