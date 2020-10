Hälfte der MV-Landkreise hält Frist für Notrettung nicht ein

Schwerin. Drei der sechs Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr die gesetzliche Hilfsfrist in medizinischen Notfällen nicht eingehalten. Das geht aus Daten hervor, die das Schweriner Gesundheitsministerium am Mittwoch anlässlich einer Anhörung der Enquetekommission "Zukunft der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern" zur Situation des Rettungsdienstes im Nordosten zur Verfügung gestellt hat.

In den Landkreisen Rostock, Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen brauchte der Notarzt im Durchschnitt aller Einsätze mehr als die vorgeschriebenen zehn Minuten von der Alarmierung bis er den Einsatzort erreicht hat. Ludwigslust-Parchim lag mit durchschnittlich 10:36 Minuten an der Spitze. Am schnellsten waren die Retter in der Landeshauptstadt Schwerin beim Notfallpatienten (6:45 Minuten).