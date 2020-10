Grippe-Schutzimpfungen für Mitarbeiter großer Kliniken

Rostock. In großen Kliniken Mecklenburg-Vorpommerns werden derzeit die Mitarbeiter gegen die Grippe geimpft. Hintergrund sei, dass besonders Ärzte und Pflegekräfte durch ihren engen Kontakt zu den Patienten Gefahr laufen, sich selbst oder andere anzustecken, sagte der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger. Durch die Impfaktionen des Betriebsärztlichen Dienstes seien in Rostock die Impfraten der Mitarbeiter von 407 Impfdosen in der Saison 2014/2015 auf 1100 Dosen in der Saison 2019/2020 mehr als verdoppelt worden. Aktuell biete die Uniklinik ihren 4300 Beschäftigten, 2400 Studenten und 250 Auszubildenden Impftermine an. Es sei noch Luft nach oben, betonte der Mediziner.