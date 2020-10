Katze verursacht Herdfeuer in Vorpommern

Zimkendorf. Eine Hauskatze hat in Vorpommern einen Brand verursacht und ihren Besitzern einen gehörigen Schrecken eingejagt. Das Tier war über einen Herd mit Glaskochfeld und Berührungsschalter gelaufen und hatte diesen damit wohl eingeschaltet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dadurch geriet am Dienstag eine Kunststoffschale in Brand, die dort stand.

Die Bewohner waren unterwegs. Als sie zurückkamen, sahen sie dichten Qualm, der aus den Fenstern drang, und alarmierten Feuerwehren, Polizei und Rettungskräfte. Die Feuerwehrleute mussten aber nicht löschen: Sie fanden den heißen Herd, schalteten ab und lüfteten. Den Schaden schätzten die Beamten auf mehrere hundert Euro. Die Katze überlebte.