Landtagsanhörung: Wie steht es um den Rettungsdienst in MV?

Schwerin. Die Enquetekommission des Landtags zur Zukunft der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt sich heute mit der Situation des Rettungsdienstes im Nordosten. Dazu wollen die Kommissionsmitglieder die Meinung von Experten, unter anderem vom Deutschen Roten Kreuz, von Kommunen und vom Universitätsklinikum Greifswald, hören. In Mecklenburg-Vorpommern sollen professionelle Retter spätestens nach 10 bis 15 Minuten beim Notfall-Patienten sein. Diese sogenannte Hilfsfrist kann im ländlichen Raum aber nicht immer eingehalten werden, wie der Landkreistag in seiner bereits vorliegenden Stellungnahme einräumt. Der Verband weist darauf hin, dass der Gesetzgeber im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern eine der kürzesten Hilfsfristen in ganz Deutschland etabliert habe.