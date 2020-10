Leichtes Bevölkerungswachstum im ersten Halbjahr in MV

Wiesbaden/Schwerin. Die Bevölkerungszahl in Mecklenburg-Vorpommern ist gegen den Bundestrend im ersten Halbjahr 2020 leicht gewachsen. Sie legte um 0,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres war sie noch geringfügig um 0,04 Prozent zurückgegangen. Als Hauptgrund für das Plus jetzt gelten Zuzüge aus anderen Bundesländern und Ländern.

Im ersten Halbjahr verlegten laut Statistischem Landesamt in Schwerin fast 6300 Menschen mehr ihren Hauptwohnsitz in den Nordosten als wegzogen. Damit liegt der Wanderungsgewinn fast ein Drittel höher als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr 2019 betrug er rund 4400 Menschen. Der größte Teil des jetzigen Wanderungsgewinns entfiel auf Deutsche mit fast 5000 Menschen. Ausländer trugen mit knapp 1300 Personen bei.

Bundesweit sank hingegen die Zahl der Einwohner erstmals seit zehn Jahren leicht. Zum 30. Juni 2020 lebten dem Amt zufolge rund 83,1 Millionen Menschen in Deutschland. Das seien 40 000 weniger als ein halbes Jahr zuvor (minus 0,05 Prozent). Einen Grund dafür sehen die Statistiker in der verminderten Zuwanderung aufgrund der Corona-Pandemie. Auch in MV ist ein "Corona-Knick" bei Zuwanderern aus dem Ausland zu beobachten. Während von Januar bis März 2020 noch 1345 Ausländer mehr in den Nordosten kamen als fortzogen, drehte sich die Bilanz im zweiten Quartal ins Minus: 56 Ausländer mehr zogen weg als hinkamen.

In Deutschland war die Bevölkerungszahl zuletzt im zweiten Halbjahr 2010 gesunken. Seit 2011 stiegen die Zahlen dann stetig. Der höchste Anstieg wurde zuwanderungsbedingt im zweiten Halbjahr 2015 registriert (plus 0,9 Prozent).