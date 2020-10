Arbeiter rutscht von Gabelstapler und verletzt sich schwer

Altentreptow. Ein 51-jähriger Gabelstaplerfahrer ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Altentreptow schwer verletzt worden. Er sei um die Mittagszeit auf einem Firmengelände in Klatzow rückwärts gegen ein Geländer gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei er von dem Fahrzeug gerutscht. Ein Bein des Arbeiters sei zwischen Geländer und Gabelstapler eingeklemmt worden. Der Mann wurde ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde informiert.