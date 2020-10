47 neue Corona-Infektionen in MV festgestellt

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind zwischen Freitag und Montag 47 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie landesweit auf 1421, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Die meisten Infektionsfälle gab es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 19 und im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 10.

Von den Nachweislich Infizierten gelten 1164 Personen als genesen; sieben mehr als am Freitag. 162 Patienten mussten seit Beginn der Pandemie in Kliniken behandelt werden. Diese Zahl blieb unverändert. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, liegt seit Monaten bei 20.

Mit 15,8 beziehungsweise 10,1 Infektionsfällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weisen die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald die höchsten Inzidenzwerte auf. Landesweit liegt dieser Wert bei 7,8. MV insgesamt liegt weiterhin deutlich unter der kritischen Marke von 50 Infektionen, die zu Einschränkungen führen könnte und schon in mehreren Städten und Kreisen in Deutschland überschritten wurde.