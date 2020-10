Corona-Test für über 100 Stralsunder Grundschüler

Stralsund. Statt zum Unterricht sind am Dienstag in Stralsund mehr als 100 Grundschüler für einen Corona-Abstrich zu ihrer Schule gekommen. Nach dem positiven Corona-Test einer Lehrerin wurden 110 Schüler ermittelt, die mit ihr Kontakt hatten, wie der Landkreis Vorpommern-Rügen mitteilte. Außerdem waren 14 Lehrkräfte, die Sekretärin und der Hausmeister als Kontaktpersonen ermittelt worden. Die Erwachsenen waren bereits am Montag getestet worden. Ergebnisse lagen bis Dienstagmittag noch nicht vor. Für alle Kontaktpersonen ist Quarantäne angeordnet worden.

Seit Montag und noch bis Mittwoch findet an der Schule nach eigenen Angaben kein Präsenzunterricht statt. Aktuell besuchen 228 Kinder in zwölf Klassen die Schule. Das Kollegium besteht aus insgesamt 17 Pädagoginnen und Pädagogen und einer Schulsozialarbeiterin.